Видео: мусоровоз опрокинулся на МКАД

На МКАД на видео сняли большегруз, который перевернулся в ДТП

В Москве на МКАД опрокинулся большегруз. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Мусоровоз перевернулся при съезде со МКАД в Мытищи», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыли спасатели, которые поставили транспорт на дорогу. На записи видно, что большегруз получил повреждения, при этом о состоянии водителя не сообщается.

18 июля на внешней стороне 28 км МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля. В Дептрансе уточнили, что из-за ДТП доступными для проезда остались две полосы из шести и призвали водителей искать альтернативные маршруты. Длина пробки в районе места аварии по состоянию на 17:10 мск составила 8,3 км.

Пользователи сервиса Яндекс Карты сообщают, что столкновение произошло в правом ряду. Пробка начинается в районе Битцевского леса и заканчивается недалеко от съезда с внешней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон».

Ранее сообщалось, что на МКАД «Газель» наехала на разделитель, опрокинулась и загорелась.