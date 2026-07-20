Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

Tesla нарастит объемы производства в Германии

DPA: Tesla планирует увеличить выпуск автомобилей на заводе в Германии
RoClickMag/Shutterstock/FOTODOM

Американская компания Tesla намерена нарастить производство на своем заводе в Грюнхайде до 7,5 тысячи автомобилей в неделю, что соответствует примерно 375 тысячам машин в год. Кроме того, компания рассчитывает расширить выпуск аккумуляторов. Об этом сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA).

В Tesla подчеркнули, что реализация планов будет зависеть от экономической ситуации. Компания также предупредила, что обострение геополитической напряженности и возможные сбои в глобальных цепочках поставок могут повлиять на дальнейшие прогнозы.

Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, немецкое подразделение Tesla завершило 2025 год с чистой прибылью в размере 77,1 млн. Этот показатель примерно на 20 млн превышает результат предыдущего года.

В феврале сообщалось, что Калининградский завод «Автотор» увеличил на 10% производство автомобилей. По словам главы совета директоров компании, завод смог улучшить показатели на фоне общего падения рынка в 2025 году.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 19 июля. Удары по пунктам снабжения ВСУ и ужесточения для мигрантов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!