Tesla нарастит объемы производства в Германии

Американская компания Tesla намерена нарастить производство на своем заводе в Грюнхайде до 7,5 тысячи автомобилей в неделю, что соответствует примерно 375 тысячам машин в год. Кроме того, компания рассчитывает расширить выпуск аккумуляторов. Об этом сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA).

В Tesla подчеркнули, что реализация планов будет зависеть от экономической ситуации. Компания также предупредила, что обострение геополитической напряженности и возможные сбои в глобальных цепочках поставок могут повлиять на дальнейшие прогнозы.

Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, немецкое подразделение Tesla завершило 2025 год с чистой прибылью в размере 77,1 млн. Этот показатель примерно на 20 млн превышает результат предыдущего года.

В феврале сообщалось, что Калининградский завод «Автотор» увеличил на 10% производство автомобилей. По словам главы совета директоров компании, завод смог улучшить показатели на фоне общего падения рынка в 2025 году.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.