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Автомобили

Маршрутка вспыхнула на трассе в Дагестане и попала на видео

В Дагестане на трассе вспыхнула маршрутка и попала на видео
Telegram-канал «Mash Gor»

В Касумкентском районе Дагестана микроавтобус загорелся на обочине дороги. Об этом сообщаетTelegram-канал Mash Gor и публикует видеозапись инцидента.

«Маршрутка загорелась на трассе под Касумкентом. Предварительно, без пострадавших», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия виден белый микроавтобус, который полностью охвачен огнем. Языки пламени вырываются из окон. Людей рядом не видно, видимой деформации кузова машины из-за ДТП также нет. О причинах пожара не сообщается.

До этого в Башкирии на трассе фура пробила бензовоз. Топливо из цистерны вылилось на проезжую часть. На место прибыли сотрудники МЧС, которые огородили опасное место и приняли меры к ликвидации последствий разлива топлива.

Ранее сообщалось, что на Кузбассе едва удалось избежать взрыва цистерны с дизельным топливом.

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