Правительство России разрешило оборот бензина «Евро-3»

Кабмин России разрешил до конца года оборот бензина «Евро-3»

Правительство России разрешило оборот бензина стандарта «Евро-3» до конца года. Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Из документа следует, что до 31 декабря 2026 года ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) смогут выпускать топливо, массовая доля серы в котором не превышает 150 мг на килограмм. Решение распространяется на НПЗ, заключившие до 1 июня 2019 года соглашения о модернизации мощностей.

Согласно постановлению, подобные меры необходимы для повышения надежности топливообеспечения в России. При этом решение реализуется «в качестве превентивных мер, направленных на недопущение дестабилизации на внутреннем рынке моторного топлива», говорится в документе.

Несколькими часами ранее правительство временно снизило норматив обязательных продаж на биржевых торгах бензина 5-го класса с 15% до 10% от объема производства. Данные изменения будут действовать в период с 1 июля по 30 сентября текущего года.

Ранее в ЦБ оценили влияние ситуации на топливном рынке на экономику России.