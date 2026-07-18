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Автомобили

Ядовитый паук ужалил девушку в автобусе в Татарстане

В Татарстане ядовитый паук укусил девушку в автобусе
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Татарстане пассажирку автобуса укусил ядовитый паук, сообщает Life со ссылкой на Shot.

«29-летняя Гузель ехала в автобусе в Казань, как вдруг почувствовала неприятный укус на среднем пальцем. Девушка начала искать осу или пчелу, так как из места укуса вытащила жало. Позднее девушка заметила небольшого паука — жёлтого сака», — отмечается в публикации.

Через несколько часов палец пострадавшей сильно опух и она начала испытывать сильные боли, из-за которых не могла стоять на одном месте и сидеть. Гузель обратилась в больницу, где ей оказали помощь и выписали антигистаминные препараты.

Медики пытались убедить пострадавшую, что в Татарстане нет ядовитых пауков, утверждает Shot. Самки желтого сака становятся наиболее агрессивными в брачный сезон — в середине лета.

Ранее сообщалось, что женщина оказалась в реанимации после укуса гадюки во время сбора ягод в российском лесу.

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