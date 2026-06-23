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Общество

Женщина оказалась в реанимации после укуса гадюки во время сбора ягод в российском лесу

В Татарстане женщина оказалась в реанимации после укуса гадюки
Елабужская центральная районная больница/VK

В Татарстане гадюка укусила женщину, собиравшую ягоды в лесу. Об этом сообщает пресс-служба Елабужской центральной районной больницы.

Все началось с того, что женщина отправилась в лес собирать ягоды и в какой-то момент почувствовала резкую боль в руке. Сначала она подумала, что порезалась о битое стекло. Однако, решив убрать осколок, она наклонилась и увидела в траве черную змею.

Сразу после укуса у нее начали отекать дыхательные пути. Пострадавшая не стала медлить и немедленно обратилась за помощью — уже через полчаса она находилась в реанимации. Медики под руководством оказали ей экстренную помощь, сейчас жизни пациентки ничего не угрожает.

Ранее в Подмосковье девочка попала в реанимацию после укуса опасной змеи.

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