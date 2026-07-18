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Автомобили

Бензин хлынул на дорогу после ДТП с бензовозом под Уфой

В Башкирии фура пробила дыру в бензовозе при ДТП
Госавтоинспекция Башкортостана

В Башкирии после ДТП с бензовозом произошел разлив топлива. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов.

«По предварительным данным, на 1451 км федеральной автодороги «М-5» столкнулись 2 грузовых автомобиля, «Скания» и «Ситрак», которые двигались в попутном направлении. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов на проезжую часть», — отмечается в сообщении.

На место прибыли пожарные, которые очистили проезжую часть. На кадрах с места происшествия видно, что при столкновении с правой стороны цистерны образовалась пробоина, из которой стало обильно вытекать топливо. Водитель фуры, повредившей бензовоз, остановился у правого края проезжей части.

В аварии никто не пострадал. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о столкновении пассажирского микроавтобуса с грузовиком в Калмыкии.

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