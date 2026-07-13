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Видео: на Кузбассе чуть не взорвалась цистерна с дизельным топливом

На Кузбассе чуть не взорвалась цистерна с дизельным топливом при пожаре на трассе
МЧС России

На Кузбассе цистерна с дизельным топливом едва не взорвалась в момент пожара на трассе. Об этом сообщили в МЧС.

«Инцидент произошел на автодороге «Сибирь». Там загорелся грузовик MAN, который вез цистерну с горючим. На место незамедлительно прибыли спасатели», – сообщили в МЧС.

На размещенных в сети кадрах видно, что на место прибыли спасатели, которые ликвидируют возгорание: на записи видно, что транспорт выгорел полностью. Благодаря оперативным действиям специалистов, удалось избежать взрыва, и в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого под Кингисеппом в Ленинградской области людей зажало в машине после серьезной аварии. Водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением и вылетел в кювет на 232-м километре трассы 41К-005 «Усть-Луга». На кадрах видно, что в результате аварии машина получила повреждения. Также известно, что на место ДТП прибыли спасатели, которые деблокировали людей. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

Ранее в Ленобласти людей заблокировало на дороге после урагана.

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