Россиянам дали советы, как выбрать автомобиль

При выборе и покупке автомобиля нужно учитывать не только бюджет и личные предпочтения, но и цели использования транспортного средства. Для деловых главными факторами становятся имидж и комфорт, а для длительных поездок подойдут безопасные и практичные машины. Об этом газете «Известия» рассказал CEO компании по аренде автомобилей Vsemprokat Денис Тэммо.

Специалист напомнил, что при использовании в деловых целях автомобиль становится частью корпоративного образа. При этом ключевое значение имеет не престиж бренда, а техническое состояние машины и комфорт пассажиров. Хорошая шумоизоляция позволяет проводить телефонные переговоры в дороге, а просторный второй ряд и многозонный климат-контроль делают длительные поездки более удобными.

При выборе машины для свадьбы эксперт посоветовал брать во внимание не только на дизайн, но и удобство эксплуатации автомобиля. Эффектные спортивные модели и ретрокабриолеты не всегда подходят для поездок в праздничной одежде, поэтому альтернативой традиционным лимузинам могут стать просторные премиальные кроссоверы, минивэны и четырехместные кабриолеты.

«Если маршрут превышает тысячу километров, лучше сразу смотреть в сторону полноразмерных минивэнов или рамных внедорожников. Важно, чтобы багажник без проблем вмещал вещи всех пассажиров, не приходилось складывать сиденья, а у каждого ряда были собственные USB-разъемы для зарядки устройств. Еще один важный момент — ровный пол в салоне, который делает поездку заметно комфортнее», — добавил он.

Также, по словам специалиста, что при выборе автомобиля для дальних поездок стоит оценивать весь маршрут, а не только первые километры пути. Компактный кроссовер может оказаться недостаточно комфортным на дистанциях свыше тысячи километров, особенно если в салоне находятся несколько пассажиров.

Исполнительный директор Управления по работе с партнерами СберЛизинга Ашот Ерицян до этого предупредил в беседе с «Газетой.Ru», что дальние поездки и быстрая езда ускоряют износ автомобиля в летний сезон. Возрастают пробеги, увеличивается количество дальних поездок, а вместе с этим растет нагрузка на основные узлы автомобиля.

Ранее водителям раскрыли, можно ли расторгнуть договор с собственником из-за дефектов автомобиля.