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Автомобили

Водителям раскрыли, можно ли расторгнуть договор с собственником из-за дефектов автомобиля

Юрист Воропаев: расторгнуть договор с физлицом из-за дефектов машины очень сложно
Andrei_R/Shutterstock/FOTODOM

Расторгнуть договор купли-продажи автомобиля с физическим лицом и вернуть деньги из-за скрытых дефектов — очень сложная задача. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. Адвокат отметил, что исключения крайне редки — например, если продавец скрыл, что машина была под водой.

«Если продавец — физическое лицо, и гражданин подписал договор купли-продажи (обычно еще подписывается акт приема-передачи транспортного средства), то суды, к сожалению, не встают на сторону покупателей», — отметил Воропаев.

Как отметил собеседник, в разъяснении судьи указывают, что покупатель, покупая бывшее в употреблении транспортное средство, должен был понимать, что оно может иметь определенные износы узлов и агрегатов, в том числе скрытые.

По словам Воропаева, исключения бывают, но не часто. Например, если продавец скрыл, что автомобиль был затоплен. В судебной практике есть случаи, когда договор между физическими лицами расторгали именно по этой причине.

Однако, по словам юриста, в подавляющем большинстве случаев при покупке у физического лица вернуть деньги и отменить сделку практически невозможно.

Ранее россиян призывали не оплачивать покупки переводом на карты физлиц.

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