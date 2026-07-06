Россиянам объяснили, какие летние привычки водителей ускоряют износ автомобиля

Дальние поездки и быстрая езда ускоряют износ машины летом. Возрастают пробеги, увеличивается количество дальних поездок, а вместе с этим растет нагрузка на основные узлы автомобиля, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор Управления по работе с партнерами СберЛизинга Ашот Ерицян.

«При этом далеко не все водители корректируют подход к обслуживанию машины с учетом сезонных особенностей. Одной из самых распространенных ошибок становится игнорирование регулярных проверок технического состояния. Автомобиль используется интенсивнее, но контроль уровня жидкостей, давления в шинах и состояния расходных материалов остается на прежнем уровне. В результате риск ускоренного износа и возникновения неисправностей заметно увеличивается.

Многие водители предпочитают сначала съездить в отпуск, а уже потом заниматься обслуживанием автомобиля», — отметил Ерицян.

По его словам, такой подход кажется логичным, особенно если машина не демонстрирует явных признаков неисправностей, однако именно в дальней поездке нагрузки на автомобиль достигают максимальных значений. Даже небольшие проблемы с системой охлаждения, тормозами или подвеской могут быстро перерасти в серьезные поломки, сказал эксперт. В итоге расходы на ремонт после поездки зачастую оказываются значительно выше стоимости профилактической диагностики до выезда, добавил Ерицян.

По его словам, в жаркую погоду кондиционер становится одним из самых востребованных элементов автомобиля, но некоторые водители используют его практически непрерывно на максимальной мощности, не обращая внимания на общее состояние климатической системы. Если система давно не обслуживалась, повышенная нагрузка может ускорить износ компрессора и других компонентов, предупредил Ерицян. Кроме того, работа кондиционера увеличивает нагрузку на двигатель, особенно в условиях плотного городского трафика и высокой температуры воздуха, добавил эксперт.

К ускоренному износу часто приводят перегрузка автомобиля во время отпускных поездок, движение на высокой скорости в течение длительного времени и привычка игнорировать первые признаки неисправностей, подытожил Ерицян. Многие водители также забывают регулярно очищать радиаторы от загрязнений и контролировать состояние шин, уточнил эксперт. На первый взгляд такие упущения кажутся незначительными, однако в совокупности они способны заметно сократить ресурс автомобиля, подчеркнул Ерицян. Практика показывает, что самые серьезные расходы обычно возникают не из-за одной крупной ошибки, а из-за нескольких небольших нарушений правил эксплуатации, которые накапливаются в течение сезона, заключил эксперт.

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