Видео: краснодарец выкинул колесо из окна многоэтажки и разбил автомобиль

В Краснодаре мужчина выкинул из окна многоэтажки автомобильное колесо и повредил припаркованный автомобиль. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ТК Краснодар».

«Утро во дворе ЖК на улице Тюляева началось с «подарков» от соседа сверху. Один из жильцов решил провести ревизию дома и отправил ненужные вещи в свободный полет из окна многоэтажки», — отмечается в публикации.

На кадрах, снятых из дома напротив, видно, что автомобильной колесо на стальном диске было выброшено из окна с большой высоты Оно ударилось об асфальт и отскочило в переднюю часть припаркованного автомобиля. От удара у него оторвался номерной знак. На асфальте видны еще несколько колес и другие вещи, которые жилец выбросил из окна. О причинах его поведения и наличии пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный выбросил гранату из окна многоэтажки.