Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Автомобили

Россияне бросились скупать новые и подержанные Volkswagen

В России в 4 раза выросли продажи новых Volkswagen в 2026 году
Volkswagen

В России резко вырос спрос на новые и подержанные автомобили Volkswagen. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В первой половине текущего года продажи новых автомобилей Volkswagen выросли в 3,8 раза (+279%) до 7243 единиц. При этом их ввоз увеличился на 314%», — написал Целиков.

По его данным, за первое полугодие 2026 года в Россию было ввезено 7 тыс. новых автомобилей Volkswagen. На вторичном рынке в январе-июне 2026 года продажи автомобилей Volkswagen составили 130,8 тыс. экземпляров, что на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Увеличение продаж на вторичном рынке обусловлено не только перепродажей машин внутри России, но и активным ввозом подержанных Volkswagen из-за рубежа: с января по июнь 2026 года в Россию было импортировано 21,9 тыс. автомобилей Volkswagen старше трех лет — на 147% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии россияне вопреки санкциям тысячами покупали новые Audi, BMW и Mercedes.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Коммунальщики и газовики ломятся в дверь — пускать или нет? Как не попасть на иски и вскрытие квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!