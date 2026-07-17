Россияне бросились скупать новые и подержанные Volkswagen

В России в 4 раза выросли продажи новых Volkswagen в 2026 году

В России резко вырос спрос на новые и подержанные автомобили Volkswagen. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В первой половине текущего года продажи новых автомобилей Volkswagen выросли в 3,8 раза (+279%) до 7243 единиц. При этом их ввоз увеличился на 314%», — написал Целиков.

По его данным, за первое полугодие 2026 года в Россию было ввезено 7 тыс. новых автомобилей Volkswagen. На вторичном рынке в январе-июне 2026 года продажи автомобилей Volkswagen составили 130,8 тыс. экземпляров, что на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Увеличение продаж на вторичном рынке обусловлено не только перепродажей машин внутри России, но и активным ввозом подержанных Volkswagen из-за рубежа: с января по июнь 2026 года в Россию было импортировано 21,9 тыс. автомобилей Volkswagen старше трех лет — на 147% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии россияне вопреки санкциям тысячами покупали новые Audi, BMW и Mercedes.