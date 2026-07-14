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Автомобили

В первом полугодии россияне вопреки санкциям тысячами покупали новые Audi, BMW и Mercedes

Автоэксперт Целиков: в России вырос спрос на авто премиальных немецких марок
Mercedes-Benz

В первой половине 2026 года в России было продано почти 18,5 тыс. новых легковых автомобилей марок Audi, BMW и Mercedes-Benz. Это на 94% больше, чем в январе-июне 2025 года (9,5 тыс. шт.), сообщил в своем Telegram-канале руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По данным эксперта, за прешедшие 6 месяцев было продано 5839 автомобилей Audi, что на 463% больше показателя прошлого года. Российские продажи BMW составили 7551 шт. (+43%), а Mercedes-Benz замкнул тройку с результатом 5071 шт. (+60%).

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев отказался от автомобиля Mercedes-Benz GLS450 и пересел на электромобиль.

Глава региона посчитал свой прежний Mercedes-Benz морально устаревшим. При этом покупка нового автомобиля аналогичного класса, по оценке источника, обошлась бы примерно в 20 млн рублей. После этого губернатор, имеющий инженерное образование, изучил предложения китайских производителей и остановил выбор на кроссовере Aito M9 стоимостью около 11 млн рублей.

Ранее автовладельцам рассказали об эффективном способе защитить машину от града.

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