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Автомобили

Видео: в Кемерове Honda подбросила заправщика на АЗС

В Кемерове на видео попало, как водитель Honda сбил работника АЗС

В Кемерове водитель Honda наехал на сотрудника АЗС, который в тот момент подметал территорию. Об этом сообщил паблик «Инцидент Кузбасс».

Момент происшествия попал на видео. На кадрах заметно, что мужчина подметает дорогу. В этот момент мимо него проезжает автомобиль Honda. Далее машина начинает парковаться и задним бампером врезается в сотрудника АЗС. Водитель выходит из автомобиля и спустя некоторое время начинает осматривать машину. При этом заметно, что заправщик не пострадал.

По данным канала, после случившегося мужчина начал высказывать претензии пострадавшему работнику. После этого водитель сел обратно в машину и скрылся с места происшествия.

До этого в Санкт-Петербурге на АЗС произошел конфликт с участием водителя Toyota Camry. Мужчина попытался проехать без очереди, что вызвало недовольство других автомобилистов. Один из них лег на капот машины. Несмотря на это, водитель Camry начал движение. Автомобиль проехал круг по территории заправки, после чего человек упал на асфальт у выезда.

Ранее на видео попало, как лошадь снесла мотоциклиста в Дагестане.

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