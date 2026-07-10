Видео: автомобиль вспыхнул на западе Москвы

В Москве машина воспламенила на Волынской улице. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«В районе Солнцево на Волынской улице загорелся легковой автомобиль. На место происшествия прибыли пожарные расчеты. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, что транспорт горит на обочине дороги, при этом пламя охватило автомобиль практически полностью.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра. Проезд для машин осуществлялся по пяти полосам из шести. В Дептрансе водителям советовали учитывать ограничения при планировании поездки. О том, что проезд открыт стало известно 7 июля в 00:28 (мск).

Ранее сообщалось, что на Ярославском шоссе водитель выпрыгнул из объятого пламенем мусоровоза.