В России растет рынок подержанных автомобилей

«Автостат»: продажи авто с пробегом в первом полугодии выросли на 5,5%

Рынок подержанных авто в России растет. За январь-июнь на вторичке были приобретены почти 2,9 млн автомобилей, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в Telegram-канале.

«По данным агентства «АВТОСТАТ», в июне 2026 года россияне купили 507,7 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 8,6% больше, чем в июне прошлого года. За первое полугодие рынок АСП вырос на 5,5% и достиг почти 2,9 млн единиц», — написал он.

На первом месте по продажам осталась LADA. За первый месяц лета было куплено 114 тыс. подержанных машин отечественного производителя. Второе место занимает японская Toyota — 55,3 тыс. единиц. Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai (29,3 тыс. и 27,7 тыс. шт. соответственно). Замыкает ТОП-5 немецкий Volkswagen (23,6 тыс. шт.).

При этом самой популярной моделью среди б/у легковых авто стал Kia Rio. Россияне приобрели 10,6 тыс. таких машин. На втором месте Hyundai Solaris (10 тыс. шт.), на третьем — LADA 2107 (9,6 тыс.).

До этого сообщалось, что продажи новых автомобилей в России с начала 2026 года упали на 12%.

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