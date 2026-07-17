Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

В России растет рынок подержанных автомобилей

«Автостат»: продажи авто с пробегом в первом полугодии выросли на 5,5%
Shutterstock/FOTODOM

Рынок подержанных авто в России растет. За январь-июнь на вторичке были приобретены почти 2,9 млн автомобилей, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в Telegram-канале.

«По данным агентства «АВТОСТАТ», в июне 2026 года россияне купили 507,7 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 8,6% больше, чем в июне прошлого года. За первое полугодие рынок АСП вырос на 5,5% и достиг почти 2,9 млн единиц», — написал он.

На первом месте по продажам осталась LADA. За первый месяц лета было куплено 114 тыс. подержанных машин отечественного производителя. Второе место занимает японская Toyota — 55,3 тыс. единиц. Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai (29,3 тыс. и 27,7 тыс. шт. соответственно). Замыкает ТОП-5 немецкий Volkswagen (23,6 тыс. шт.).

При этом самой популярной моделью среди б/у легковых авто стал Kia Rio. Россияне приобрели 10,6 тыс. таких машин. На втором месте Hyundai Solaris (10 тыс. шт.), на третьем — LADA 2107 (9,6 тыс.).

До этого сообщалось, что продажи новых автомобилей в России с начала 2026 года упали на 12%.

Ранее автолюбителям рассказали, стоит ли скрывать дефекты при продаже машины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Окупится ли перевод машины с бензина на газ в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!