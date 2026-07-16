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Автомобили

Автолюбителям рассказали, стоит ли скрывать дефекты при продаже машины

Автоэксперт Баканов: дефекты автомобиля не стоит скрывать при продаже
Belkin Alexey/press.media/Global Look Press

При продаже автомобиля мелкие дефекты стоит устранить, поскольку это лишние поводы для торга. Однако скручивать пробег и скрывать историю машины, в том числе ДТП и наличие крашенных деталей — не стоит: знающий покупатель или, тем более, специалист по подбору все равно огрехи обнаружит. Такой совет в интервью RT дал автоэксперт Петр Баканов.

«Лучше сразу объяснить, когда появилось, что, где и как. Если красили детали, тоже покажите эти места и расскажите о них. И желательно привести фотографию, как это выглядело до покраски. Сохраняйте всю историю, если были какие-то ДТП, чтобы люди могли видеть масштаб повреждений», — сказал специалист.

Он добавил, что описание в объявлении должно быть максимально полным со всеми подробными характеристиками и нюансами, чтобы потенциальные покупатели видели, что пишет именно собственник.

Автоэксперт «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий до этого предупреждал, что идеальная чистота машины при продаже может насторожить покупателя. Он посоветовал не вкладываться в детейлинг — профессиональный уход за авто. Простая комплексная мойка, по его словам, дает тот же эффект чистоты и аккуратности, но не вызывает подозрений.

Ранее стало известно, что в России рекордно выросло число объявлений о продаже подержанных китайских автомобилей.

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