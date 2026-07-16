В России упали продажи новых авто

По данным аналитического отдела Российской организации автомобильных дилеров (РОАД), за первые шесть месяцев 2026 года рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — с 635 595 до 558 096 единиц. При этом объем продаж китайских автомобилей с учетом суб-брендов составил около 300 тысяч единиц.

Большинство крупнейших китайских игроков показали положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Группа Chery, включающая бренды Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo, Jetour и Exlantix, реализовала 108 тысяч автомобилей против 95 тысяч годом ранее, рост составил 13,7%. Great Wall Motors увеличила продажи с 73 тысяч до 92 тысяч единиц, прирост составил 26%. Geely Auto Group с учетом Belgee и Volga поднялась с 55 тысяч до 68 тысяч машин, рост — 23,6%. Исключением стала Changan Auto, включающая также Avatr и Deepal, чьи продажи сократились с 30,5 тысячи до 23,5 тысячи автомобилей, падение составило 23,6%.

Среди всех брендов, входящих в ТОП-30, лидером рынка остается Lada с результатом 162 909 проданных автомобилей, что на 4% больше, чем год назад. На втором месте расположился Haval, чьи продажи выросли на 31%, с 64 043 до 83 711 машин. Замыкает тройку лидеров Tenet — новый бренд, который в 2025 году еще не имел продаж, а за первое полугодие 2026 года реализовал 63 693 автомобиля. Geely показал скромный рост на 3%, с 35 597 до 36 650 единиц. Belgee увеличил продажи на 60%, поднявшись с 17 857 до 28 630 машин.

Ряд китайских брендов продемонстрировали взрывной рост: Jaecoo — на 758% (с 1 359 до 11 662 единиц), Chery — на 89% (с 29 270 до 55 342), Tank — на 6% (с 7 731 до 8 217). В то же время Omoda показал падение на 35%, Exeed — на 19%, а Changan потерял 22%, снизившись с 30 024 до 23 308 автомобилей.

Среди европейских и японских брендов наблюдается восстановление с низкой базы: Audi вырос на 458% (с 1 036 до 5 782), Honda — на 320% (с 813 до 3 412), Bestune — на 337% (с 765 до 3 344), Volkswagen — на 269% (с 1 970 до 7 263), Toyota — на 102% (с 8 193 до 16 534). BMW прибавил 42% , Mercedes — 44%, Kia — также 44%. Российские бренды показали умеренный рост: УАЗ прибавил 27%(с 5 661 до 7 227), Москвич — 21% (с 6 067 до 7 368), а ГАЗ, напротив, снизился на 11% (с 17 500 до 15 521).

В РОАД отмечают, что представленные данные свидетельствуют о продолжающемся переформатировании российского авторынка в пользу китайских производителей при постепенном восстановлении ряда ушедших ранее брендов. При этом данные по китайским группам являются оценочными и включают в том числе бренды, которые официально не отчитываются о продажах в России.

Ранее сообщалось, что продажи некоторых автомобилей резко упали.