В очереди на Крымский мост встали 1,2 тысячи автомобилей

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани и Керчи встали 1,2 тысячи автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По его информации, по состоянию на 5:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 800 машин. Время ожидания составляет около трех часов.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении.

Накануне в ФСБ сообщили, что ведомство предотвратило две попытки совершения терактов на Крымском мосту, подготовкой которых, по его данным, занимались украинские спецслужбы. У подозреваемых были обнаружены крупные партии взрывчатых веществ финского производства. Как утверждается, их доставляли на территорию России с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Общий объем обнаруженной взрывчатки составлял около тонны.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.