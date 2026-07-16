Школьник на мотоцикле переехал гаишника, и это попало на видео

В Татарстане на видео попало, как школьник на мотоцикле переехал гаишника

В Татарстане 16-летний мотоциклист на скорости переехал полицейского. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

«У сбитого инспектора врачи диагностировали несколько переломов. Самого малолетнего гонщика, который попытался смыться, нашли быстро. Пять протоколов составили на подростка, еще один — на его отца», – говорится в публикации.

На кадрах видно, что после аварии сотрудник ДПС лежал на проезжей части с вытянутой рукой и держался за голову. По данным канала, в результате произошедшего СК возбудил уголовное дело.

До этого стало известно, что в Московской области грузовик врезался в иномарку на встречной полосе. На размещенных в сети кадрах видно, что легковая машина получила серьезные повреждения, в момент ДТП транспорт просто разорвало, а части разлетелись по дороге. В результате аварии водитель и пассажир Volkswagen получили травмы, несовместимые с жизнью, еще один пассажир пострадал: прибывшие медики госпитализировали человека.

Ранее сообщалось, что автомобиль с человеком вспыхнул на дороге.