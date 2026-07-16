Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Автомобили

Грузовые авто в России подорожали почти в полтора раза за 4 года

РОАД: цена нового грузового автомобиля выросла на 49% за четыре года
Roman Korotkov/Shutterstock/FOTODOM

По данным аналитического отдела Российской организации автомобильных дилеров (РОАД), Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и платформы «Автомаркетолог», средняя стоимость нового грузового автомобиля в России за четыре года увеличилась почти в полтора раза.

Согласно представленным данным, в 2022 году средняя цена нового грузовика составляла 8,6 млн рублей. К 1 июня 2026 года этот показатель достиг 12,8 млн рублей. Таким образом, рост за указанный период составил 49%.

Эксперты отмечают, что удорожание происходит ежегодно без остановок. Наиболее значительный прирост зафиксирован в 2025 году, когда цена выросла на 900 тысяч рублей.

В РОАД подчеркивают, что рост цен на новые грузовые автомобили оказывает прямое влияние на стоимость перевозок и в конечном счете сказывается на ценах для конечных потребителей по всей логистической цепочке

Ранее дилеры предупредили о росте стоимости новых автомобилей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли вкладывать маткапитал в покупку квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!