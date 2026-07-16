Грузовые авто в России подорожали почти в полтора раза за 4 года

РОАД: цена нового грузового автомобиля выросла на 49% за четыре года

По данным аналитического отдела Российской организации автомобильных дилеров (РОАД), Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и платформы «Автомаркетолог», средняя стоимость нового грузового автомобиля в России за четыре года увеличилась почти в полтора раза.

Согласно представленным данным, в 2022 году средняя цена нового грузовика составляла 8,6 млн рублей. К 1 июня 2026 года этот показатель достиг 12,8 млн рублей. Таким образом, рост за указанный период составил 49%.

Эксперты отмечают, что удорожание происходит ежегодно без остановок. Наиболее значительный прирост зафиксирован в 2025 году, когда цена выросла на 900 тысяч рублей.

В РОАД подчеркивают, что рост цен на новые грузовые автомобили оказывает прямое влияние на стоимость перевозок и в конечном счете сказывается на ценах для конечных потребителей по всей логистической цепочке

Ранее дилеры предупредили о росте стоимости новых автомобилей.