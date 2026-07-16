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Автомобили

Дилеры предупредили о росте стоимости новых автомобилей

РОАД дал прогноз о ценах на автомобили
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рост курса доллара напрямую влияет на стоимость автомобилей в России. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал глава ассоциации Российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин.

«Сейчас курс рубля потихоньку пополз вверх. Значит стоимость автомобиля снова будет расти. Мы с членами РОАД были в Индии там люди спять на улицы, всякое бывает. Но у них курс рупии стабильный. У нас рубль скачет: то 70, то 80, то 100 рублей за доллар», – сообщил эксперт.

По его словам, отсутствие стабильности ведет к подорожанию автомобилей.

Кроме того, Подщеколдин заявил, что средняя цена нового автомобиля с 2012 года выросла на 300%, тогда как зарплаты увеличились лишь на уровень инфляции. По его словам, реальных денег у людей больше не стало, и он хотел бы, чтобы это понимало как можно больше граждан. Глава РОАД также отметил, что с 2012 года средняя цена на новые машины выросла с 800 тысяч рублей до 3,3 млн рублей.

«Мы заинтересованы в том, чтобы цены были адекватными. Возможно, где-то кто-то спекулирует, но в основном дилеры работают на минимальной или отрицательной марже», – добавил Подщеколдин.

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