Россиянам рассказали, как перебои с топливом отразились на авторынке

Продажи автомобилей в России упали из-за проблем с топливом на заправках, одновременно покупатели стали чаще выбирать дизельные и электрические машины вместо бензиновых. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрошенных автодилеров и экспертов.

«Люди взяли паузу и смотрят, что будет происходить. В этой обстановке бежать покупать автомобили они не будут. Мы наблюдаем снижение трафика в автосалонах летом клиентов всегда меньше, но в этом году снижение более существенное — на 20-30% по сравнению с прошлым месяцем и на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Глава «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что на 28-й неделе 2026 года (6–12 июля) продажи новых машин в России упали на 16% по сравнению с предыдущей неделей — до 25,9 тыс. единиц. По его мнению, топливный кризис в регионах негативно скажется на авторынке во втором полугодии, и влияние будет длиться столько же, сколько продлится ситуация с бензином на АЗС.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак признал дефицит бензина из-за атак дронов на НПЗ, но заверил, что мощностей достаточно, а экспорт топлива продолжается. Для стабилизации ситуации власти ввели временный запрет на экспорт бензина и дизеля. Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прогнозирует, что активная фаза кризиса будет преодолена до сентября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее правительство объяснило запрет на экспорт бензина из России.