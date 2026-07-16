Более 40 человек пострадали в ДТП с двухэтажным автобусом в Турции

В турецкой провинции Амасья перевернулся двухэтажный пассажирский автобус. Об этом сообщает Haber Global.
Уточняется, что автобус следовал из Стамбула в направлении города Орду. Предварительно, водитель транспортного средства не справился с управлением, после чего автобус завалился на бок.
По информации журналистов, на место происшествия скорая помощь, пожарно-спасательные бригады и полиция.
Пострадавших пассажиров направили в больницы близлежащих городов. Состояние двух пострадавших медики оценивают как тяжелое, уточняет Haber Global.
Накануне два рейсовых автобуса столкнулись в районе поселка Лидице недалеко от Праги. В результате аварии пострадали 17 человек. ДТП произошло на повороте одной из дорог местного значения. Люди, находившиеся в автобусах, после столкновения смогли самостоятельно выбраться наружу. Всего в транспортных средствах находились около 40 человек.
Сотрудники правоохранительных органов начали расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Ранее автобус с пассажирами опрокинулся на востоке Азербайджана.