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Автомобили

Более 40 человек пострадали в ДТП с двухэтажным автобусом в Турции

В турецкой провинции Амасья 46 человек пострадали в ДТП с двухэтажным автобусом
Соцсети

В турецкой провинции Амасья перевернулся двухэтажный пассажирский автобус. Об этом сообщает Haber Global.

Уточняется, что автобус следовал из Стамбула в направлении города Орду. Предварительно, водитель транспортного средства не справился с управлением, после чего автобус завалился на бок.

По информации журналистов, на место происшествия скорая помощь, пожарно-спасательные бригады и полиция.

Пострадавших пассажиров направили в больницы близлежащих городов. Состояние двух пострадавших медики оценивают как тяжелое, уточняет Haber Global.

Накануне два рейсовых автобуса столкнулись в районе поселка Лидице недалеко от Праги. В результате аварии пострадали 17 человек. ДТП произошло на повороте одной из дорог местного значения. Люди, находившиеся в автобусах, после столкновения смогли самостоятельно выбраться наружу. Всего в транспортных средствах находились около 40 человек.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее автобус с пассажирами опрокинулся на востоке Азербайджана.

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