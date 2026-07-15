Под Прагой столкнулись два рейсовых автобуса

Не менее 17 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в районе Праги

Два рейсовых автобуса столкнулись в районе поселка Лидице недалеко от Праги. Об этом сообщило Чешское телевидение со ссылкой на местную службу скорой помощи.

По информации журналистов, в результате аварии пострадали 17 человек.

«Одна женщина получила травмы средней степени тяжести и была вертолетом доставлена в Пражский военный госпиталь, еще 16 человек получили легкие травмы, но также доставлены для более детального осмотра в различные больницы Праги», — отмечается в материале.

В нем уточняется, что ДТП произошло на повороте одной из дорог местного значения. Люди, находившиеся в автобусах, после столкновения смогли самостоятельно выбраться наружу. Всего в транспортных средствах находились около 40 человек.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Авторы публикации добавили, что в районе места происшествия временно ограничили движение автомобилей — его перевели на другие маршруты.

12 июля на востоке Азербайджана перевернулся междугородний автобус. В Центральной городской больнице населенного пункта Ширван рассказали, что пострадал 21 человек. Люди получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в Челябинске произошла авария с участием шести автомобилей, включая маршрутку.