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Автомобили

Крымский мост открыли для автомобилей

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновилось
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По Крымскому мосту возобновлено движение автомобилей. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

По состоянию на 05:00 мск в очереди на ручной досмотр находятся 700 транспортных средств. Со стороны Таманского полуострова в очереди стоят 500 автомобилей. Время ожидания составляет около двух часов. Со стороны Керчи скопились 200 автомобилей. Время ожидания составляет около часа.

16 июля сообщалось, что движение автомобилей по Крымскому мосту временно прекращено.

3 июля стало известно, что через Крымский мост ограничен провоз одновременно запасов бензина и газа. Согласно действующим нормам, автомобилисты могут взять с собой либо 200 литров бензина в любой таре объемом до 50 литров, либо 100 литров сжиженного газа.

Ранее Минтранс напомнил россиянам правила проезда по Крымскому мосту.

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