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Автомобили

Крымский мост временно закрыли для автомобилей

Движение транспорта по Крымскому мосту временно прекратилось
Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно прекращено. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

13 июля сообщалось, что после возобновления движения по Крымскому мосту на подъездах к нему образовалась очередь из более чем 1,6 тысячи автомобилей. Мост был перекрыт вечером в воскресенье 12 июля, переправа возобновила работу в 09:05 по московскому времени. Таким образом, ограничения действовали около 12 часов.

3 июля Telegram-канал Mash сообщил, что через Крымский мост ограничили провоз одновременно запасов бензина и газа. Согласно действующим нормам, автомобилисты могут взять с собой либо 200 литров бензина в любой таре объемом до 50 литров, либо 100 литров сжиженного газа. Ранее автовладельцы стали все чаще провозить оба вида топлива в максимальных объемах одновременно, что создавало дополнительные риски.

Ранее Минтранс напомнил россиянам правила проезда по Крымскому мосту.

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