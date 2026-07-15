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В Германии новый Opel Mokka доступен за 11 тысяч рублей в месяц

Motor: в Германии новый Opel можно арендовать за 11 тысяч рублей в месяц
Opel

Марка Opel запустила фирменную программу аренды кроссовера Mokka со 131-сильным бензиновым мотором и автоматической коробкой передач. Аренда оформляется через договор лизинга физических лиц сроком на 18 месяцев, сообщает журнал Motor.

В месяц аренда будет стоить 129 евро или 11,5 тыс. рублей, но клиенту предстоит оплатить 999 евро сервисного сбора — это 89 тыс. рублей.

По окончанию 18-месячного срока придется либо вернуть автомобиль, либо выкупить его по остаточной стоимости.

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Модификация отличается новым мотором — 1.8 вместо 1.7. Двигатель 1.8 имеет 80 л.с. мощности и 153 Нм крутящего момента, 80% тяги доступны при 1000 об/мин. Показатели агрегата 1.7 — 83 л.с. и 127 Нм, соответственно. Также модель получила несколько других важных доработок.

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