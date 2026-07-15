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Первая оцинкованная: «АвтоВАЗ» рассекретил Lada Niva Legend улучшенного образца

«АвтоВАЗ» представил модернизированный внедорожник Lada Niva Legend
АВТОВАЗ

«АвтоВАЗ» представил обновленную версию классического внедорожника Lada Niva Legend, серийный выпуск которой стартует 20 июля. Модификация отличается новым мотором — 1.8 вместо 1.7, отмечает Telegram-канал «АВТОВАЗ. Официально».

Двигатель 1.8 имеет 80 л.с. мощности и 153 Нм крутящего момента, 80% тяги доступны при 1000 об/мин. Показатели агрегата 1.7 — 83 л.с. и 127 Нм, соответственно.

Важным результатом модернизации стало появление подушки безопасности водителя, усиление кузова, а также внедрение оцинкованных деталей в зонах, наиболее подверженных коррозии.

Инженеры дополнительно перенастроили подвеску, внедрили вентилируемые тормоза и улучшили эргономику водительского места.

До этого «АвтоВАЗ» начал оснащать Lada Vesta четырьмя премиальными опциями.

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Vesta с автоматической климат-системой и телематическим комплексом Lada Connect Старт. До внедрения перечисленных новшеств автомобиль уже получил дистанционный запуск и бесключевой доступ. Информация о стоимости и комплектациях появится позже.

Ранее стало известно, как подорожали запчасти для китайских автомобилей за год.

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