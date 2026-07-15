Первая оцинкованная: «АвтоВАЗ» рассекретил Lada Niva Legend улучшенного образца

«АвтоВАЗ» представил обновленную версию классического внедорожника Lada Niva Legend, серийный выпуск которой стартует 20 июля. Модификация отличается новым мотором — 1.8 вместо 1.7, отмечает Telegram-канал «АВТОВАЗ. Официально».

Двигатель 1.8 имеет 80 л.с. мощности и 153 Нм крутящего момента, 80% тяги доступны при 1000 об/мин. Показатели агрегата 1.7 — 83 л.с. и 127 Нм, соответственно.

Важным результатом модернизации стало появление подушки безопасности водителя, усиление кузова, а также внедрение оцинкованных деталей в зонах, наиболее подверженных коррозии.

Инженеры дополнительно перенастроили подвеску, внедрили вентилируемые тормоза и улучшили эргономику водительского места.

До этого «АвтоВАЗ» начал оснащать Lada Vesta четырьмя премиальными опциями.

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Vesta с автоматической климат-системой и телематическим комплексом Lada Connect Старт. До внедрения перечисленных новшеств автомобиль уже получил дистанционный запуск и бесключевой доступ. Информация о стоимости и комплектациях появится позже.

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