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Автомобили

Полироль для пластика пробил лобовое стекло Toyota Camry в Дагестане

В Дагестане баллон полироля прострелил лобовое стекло Toyota Camry
Telegram-канал «Mash»

В Дагестане баллон полироля для пластика, лежавший в салоне Toyota Camry, пробил стенку кофра и лобовое стекло автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует видеозапись последствий инцидента.

«Автомобилист из Махачкалы демонстрирует, на что способна баночка с автополиролем при +30 на улице», — отмечается в публикации.

Автовладелец рассказал, что баллончик с полиролем лежал в кофре на заднем сиденье автомобиля. Перегревшийся баллон разгерметизировался, пробил стенку кофра, а затем и лобовое стекло автомобиля. В образовавшейся дыре в стекле баллончик застрял.

На кофре с автопринадлежностями, который находится на заднем сиденье, также видно отверстие с рваными краями. Автор видео рассказал за кадром, что был шокирован произошедшим.

Ранее Kia Soul разорвало из-за баллончика для чистки клавиатуры.

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