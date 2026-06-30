В России изменили правила определения расходов на ремонт по ОСАГО

Центральный банк России установил новые правила расчета расходов на ремонт по ОСАГО. Об этом сообщили на сайте регулятора.

«Страховщики руководствуются ими при расчете выплат по ОСАГО. Редакции справочников с учетом новых правил Российский союз автостраховщиков должен утвердить в течение трех месяцев», — говорится в сообщении.

В ЦБ добавили, что новые правила начнут действовать с 11 июля 2026 года. С этого момента при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться скидки и цены аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Также страховщиков обяжут включать в ремонт затраты на одноразовые компоненты — уплотнители, наклейки и так далее.

По данным регулятора, нововведения, как ожидается, поспособствуют росту средней выплаты по ОСАГО на 10%.

24июня данные Национальной страховой информационной системы показали, что владельцы мотоциклов в 2025 году платили за полисы ОСАГО почти вдвое меньше, чем автомобилисты. Согласно отчету, средняя стоимость страховки для мотоциклистов в прошлом году составила 2316 рублей, тогда как владельцы легковых автомобилей в среднем платили 6056 рублей.

Ранее стало известно, в каком российском регионе подешевеет ОСАГО.