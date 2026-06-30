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В России изменили правила определения расходов на ремонт по ОСАГО

ЦБ установил новые правила расчета расходов на ремонт по ОСАГО
Григорий Сысоев/РИА Новости

Центральный банк России установил новые правила расчета расходов на ремонт по ОСАГО. Об этом сообщили на сайте регулятора.

«Страховщики руководствуются ими при расчете выплат по ОСАГО. Редакции справочников с учетом новых правил Российский союз автостраховщиков должен утвердить в течение трех месяцев», — говорится в сообщении.

В ЦБ добавили, что новые правила начнут действовать с 11 июля 2026 года. С этого момента при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться скидки и цены аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Также страховщиков обяжут включать в ремонт затраты на одноразовые компоненты — уплотнители, наклейки и так далее.

По данным регулятора, нововведения, как ожидается, поспособствуют росту средней выплаты по ОСАГО на 10%.

24июня данные Национальной страховой информационной системы показали, что владельцы мотоциклов в 2025 году платили за полисы ОСАГО почти вдвое меньше, чем автомобилисты. Согласно отчету, средняя стоимость страховки для мотоциклистов в прошлом году составила 2316 рублей, тогда как владельцы легковых автомобилей в среднем платили 6056 рублей.

Ранее стало известно, в каком российском регионе подешевеет ОСАГО.

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