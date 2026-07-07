Эксперт объяснил изменение расчетов на ремонт по ОСАГО с 11 июля

В России с 11 июля вступит в силу новый порядок расчета средней стоимости запасных частей и материалов на ремонт по ОСАГО. Это избавит от необходимости искать аналоги запчастей по более низким ценам, которых зачастую могло просто не оказаться на рынке. Полисы на этом фоне могут подорожать, но незначительно, объяснил автоюрист, автоэксперт Дмитрий Славнов в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Конечно, если применялась стоимость аналогов и цена на них была меньше, в том числе, и на 70%, то среднерыночная стоимость на запчасть падала, — отметил эксперт. — Если оригинал стоит 1000 рублей, аналоговая деталь 300, соответственно, среднерыночная получается 700–650 рублей. Хотя все прекрасно понимают, что по рынку запчасть стоит 1000».

Комментируя вопрос повышения стоимости полисов ОСАГО, Славнов отметил, что они действительно могут вырасти в цене, но незначительно. Так, цены должны как минимум сохраняться в тарифном коридоре, поэтому существенных скачков можно не опасаться, подчеркнул эксперт.

Он также напомнил о еще одном важном изменении – теперь будет вестись учет одноразовых деталей, включая уплотнители и наклейки. Сегодня на них рассчитывается лимит в 2% от стоимости запчастей, расходы будут включаться в общую смету ремонта. Славнов отметил, что эту статью расходов следовало бы поднять до 5%, а не менять механизм полностью, так как переписать все крепления и мелкие детали будет сложно.

Напомним, ЦБ установил новые правила расчета расходов на ремонт по ОСАГО. С 11 июля при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться скидки и цены аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. Также страховщиков обяжут включать в ремонт затраты на одноразовые компоненты — уплотнители, наклейки и так далее.

По данным регулятора, нововведения, как ожидается, поспособствуют росту средней выплаты по ОСАГО на 10%.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить взыскания по ОСАГО свыше 400 тысяч рублей.