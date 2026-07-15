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Автомобили

«Девушку очень жалко»: в Карелии жесткое ДТП попало на камеру

В Карелии на видео попало, как машина с девушкой разбилась в серьезной аварии

В Петрозаводске произошло серьезное ДТП с участием Lada. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Я успела увернуться от этого ненормального. Водитель был явно не в адекватном состоянии. Девушку-водителя из пострадавшей машины очень жалко, — написала очевидица аварии.

По данным канала, ДТП произошло вечером 14 июля. Автомобиль на большой скорости выехал с улицы Гражданской, наехал на бордюр, сбил знак и врезался в другую машину. После удара в левый борт Lada отбросило на фонарный столб. Медики, полиция и спасатели оперативно прибыли на место. Информации о состоянии пострадавших нет. По словам очевидцев, водитель Lada находился без сознания. До инцидента этот же автомобиль подозрительно ездил по соседнему двору и задел Lada Niva.

До этого под Воронежем легковая машина улетела в кукурузное поле. Авария произошла 12 июля. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, отсутствуют стекла и вывернут капот.

Ранее сообщалось о том, что Lada Granta с людьми разворотило в фатальном ДТП, появились первые кадры.

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