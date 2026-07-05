Lada Granta c людьми разворотило в фатальном ДТП, появились первые кадры

В Карелии водитель на Lada Granta разбился в серьезной аварии

В Карелии Lada с людьми опрокинулась в серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«ДТП произошло 3 июля в 19:30 на 591-м километре дороги А-119 «Вологда — Медвежьегорск». По предварительным данным полиции, 19-летний юноша без водительских прав за рулем «Лада Гранта» наехал на дорожное ограждение. Автомобиль опрокинулся», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что машина получила серьезные повреждения, при этом в момент аварии автомобильные детали разлетелись по сторонам. На фото заметно, что у транспорта полностью смят и разбит кузов, крыша, треснуты стекла. На месте ДТП собрались люди.

По данным канала, в результате произошедшего водитель Lada получил травмы, несовместимые с жизнью, его 17-летний пассажир не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают все обстоятельства аварии.

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