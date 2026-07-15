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Автомобили

Жесткое ДТП: легковушка с человеком разбилась, влетев в дом

В Архангельске на видео попали последние секунды перед ДТП, в котором разбилось авто

В Архангельске автомобиль с людьми влетел в здание. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангельск №1».

«Жесткое ДТП произошло вчера в Северодвинске на Гагарина. Машина влетела в дом. Подробности уточняются», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина на скорости выезжает за пределы проезжей части и влетает в дом, в этот момент начинает идти дым.

До этого под Воронежем легковая машина улетела в кукурузное поле. Авария произошла 12 июля. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, отсутствуют стекла и вывернут капот. По данным канала «Мой и твой Воронеж», в результате произошедшего 36-летний пассажир получил травмы несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадал водитель легковушки: прибывшие медики госпитализировали автомобилиста.

Ранее сообщалось, что автомобиль с человеком вспыхнул на дороге.

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