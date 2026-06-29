Последние секунды перед жестким столкновением иномарки с байкером попали на камеру

В Татарстане автомобиль на скорости влетел в байкера, и это попало на видео

В городе Альметьевске Республики Татарстан автомобиль врезался в мотоциклиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Альметьевск 1».

«Вчера мы рассказывали об аварии в Урсале, после которой байкер получил тяжелые травмы. Судя по видео, мотоциклист ожидал зеленого сигнала светофора на дороге, когда сзади в него внезапно влетел автомобиль». – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, как в момент ДТП байкер подлетает в воздух и падает на проезжую часть, при этом его мотоцикл отбрасывает на несколько метров. После столкновения к пострадавшему подбегают очевидцы.

До этого в Ростовской области водитель не успел выбраться из горящего большегруза, попавшего в ДТП. 44-летний водитель Scania с прицепом столкнулся со встречным грузовиком. Обе машины сразу же загорелись. Водитель Scania успел выбраться, а другой — сгорел в грузовике. На кадрах с места происшествия видно, что один из попавших в аварию автомобилей перевозил шины. На место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание.

Ранее в Москве авария затруднила проезд по МСД.