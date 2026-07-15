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Автомобили

«Прям меня трясет»: водитель заплакал из-за парковочного места и попал на видео

В Подмосковье водитель расплакался, когда нашел парковочное место

В поселке Путилково Московской области водитель расплакался, когда нашел парковочное место. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Какое счастье! Вы меня так обрадовали прям, спасибо большое! Ох, спасибо, очень рад прям», – говорит водитель.

Далее на записи с регистратора видно, как он ставит автомобиль на место, где была припаркована другая машина: девушка выезжала и освободила парковку для автомобилиста. Далее мужчина сообщает, что его «трясет от счастья».

До этого в Новой Москве ДТП затруднило проезд для машин. Авария произошла на Варшавском шоссе, там опрокинулся самосвал с землей. При этом в момент ДТП грунт высыпался на дорогу, из-за этого движение по трассе сильно затруднено в обоих направлениях. Оперативные службы работают на месте ДТП. На размещенных в сети кадрах видно, что поврежденная машина заблокировала проезд на одной из полос, из-за чего другим автомобилям приходится ехать медленно: на месте формируется затор.

Ранее сообщалось, что в Москве водители начали устанавливать шлагбаумы прямо на парковочных местах.

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