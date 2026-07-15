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Автомобили

ДТП затруднило проезд на Варшавском шоссе в Москве

В Новой Москве авария с самосвалом затруднила движение

В Новой Москве ДТП затруднило проезд для машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Самосвал с землей опрокинулся на Варшавском шоссе в Новой Москве. Грунт завалил дорогу, из-за этого движение по трассе сильно затруднено в обоих направлениях. Оперативные службы работают на месте ДТП», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что поврежденная машина заблокировала движение на одной из полос, из-за чего другим автомобилям приходится ехать медленно: на месте формируется затор.

До этого под Воронежем легковая машина улетела в кукурузное поле. Авария произошла 12 июля. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, отсутствуют стекла и вывернут капот. По данным канала «Мой и твой Воронеж», в результате произошедшего 36-летний пассажир получил травмы несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадал водитель легковушки: прибывшие медики госпитализировали автомобилиста.

Ранее сообщалось о массовом ДТП, которое парализовало Садовое кольцо.

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