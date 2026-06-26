В Москве водители начали устанавливать шлагбаумы прямо на парковочных местах

В Северном административном округе Москвы жители одного из дворов отгородили индивидуальные парковочные места шлагбаумами. Видео опубликовал Telegram-канал «Московский движ».

«В Западном Дегунино водители установили шлагбаумы прямо на своих парковочных местах», — сообщает канал.

Судя по видео, шлагбаумы закрывают как минимум 6 парковочных мест. При этом на конструкциях нет никаких табличек или номеров телефонов, по которым можно позвонить и связаться с владельцами этих устройств.

До этого главред журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с Общественной Службой Новостей сообщил, что в российских городах в ближайшие годы неизбежно расширение зон платных парковок, так как они позволяют значительно улучшить ситуацию с загруженностью улиц, особенно в городских исторических центрах. Также они помогают решить проблему строительства новых районов, которые часто не учитывают требования к числу стоянок.

Ранее в Госдуме обратились к регионам по поводу платных парковок.