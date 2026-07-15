Николая Фоменко оштрафуют за неуплату штрафов за парковку

Актер, певец и шоумен Николай Фоменко может быть привлечен к административной ответственности за уклонение от уплаты штрафов за парковку. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«Дело в отношении артиста поступило в судебный участок №183 района Очаково-Матвеевское. Ранее он уже неоднократно привлекался за аналогичное административное нарушение. Артист регулярно уклонялся от оплаты штрафов за парковку», — отмечается в публикации.

До этого стало известно, что в ОАЭ скопировали спорткар Marussia без ведома Николая Фоменко. Новый производитель спорткаров Flkon анонсировал автомобиль, напоминающий российские автомобили Marussia, выпускавшиеся с 2007 по 2014 год.

Ранее стало известно, что на видео попало, как неизвестный разносит топором спорткар на парковке в Москве.