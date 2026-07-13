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Автомобили

На видео попало, как неизвестный разносит топором спорткар на парковке в Москве

В Москве мужчина разбил спорткар на парковке топором
Telegram-канал 112

В Москве мужчина разгромил припаркованный у дома спорткар топором. Видео, снятое местными жителями, опубликовал 112.

Telegram-канал уточняет, что во время его агрессии был поврежден автомобиль Nissan GT-R. В ролике мужчина с топором сначала разбивает боковое стекло машины с левой стороны, потом наносит несколько ударов по лобовому, капоту, передним фарам и крыше. Перед тем как покинуть место происшествия, он также повредил стекло с правой стороны.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге мужчина разбил припаркованные машины после ссоры с девушкой. Уличная камера сняла инцидент. На кадрах видно, как молодой человек ударяет руками и ногами по автомобилям, при этом непонятно, какие повреждения получили транспортные средства. По данным местного паблика, мужчина пошел вымещать злость на чужом имуществе, после того как выпил алкоголь. Он также кидал в автомобили камни. Общий ущерб от его действий превысил 500 млн руб.

Ранее москвич вернул угнанный Porsche Taycan GTS, после того как разбил.

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