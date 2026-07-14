Появились прототипы, которые мог бы создать для российского автопрома экс-дизайнер BMW

Владимир Путин предоставил российское гражданство бельгийскому дизайнеру Пьеру Леклерку, создавшему BMW X6. Журнал Motor подготовил несколько версий того, как Леклерк мог бы переоформить знакомые образы автомобилей УАЗ и Lada.

«Пока официальные задачи перед ним не ставятся, мы решили не ждать и заглянуть в будущее. Дизайнеры журнала Motor сгенерировали с помощью ИИ и фоторедактора несколько эксклюзивных вариаций того, как рука маэстро могла бы преобразить культовые УАЗ и Lada. Получилось дерзко, брутально и неожиданно», — отмечают авторы публикации.

До этого стало известно, что россиянин пять лет не может продать единственный в мире ЗИЛ-117П. Впервые объявление о продаже машины было опубликовано в феврале 2021 года. Тогда машину продавали за 40 млн рублей (530 тыс. долларов). К осени 2022-го лимузин подорожал до 50 млн рублей (800 тыс. долларов), а сейчас продавец готов уступить автомобильную реликвию за 15,2 млн рублей (200 тыс. долларов).

Ранее в России вырос спрос на топливные карты.