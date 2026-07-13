Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Автомобили

Россиянин пять лет не может продать единственный в мире ЗИЛ-117П

В Крыму автовладелец за 5 лет не смог продать предсерийный лимузин ЗИЛ-117П
Авито

В Крыму продают уникальный ЗИЛ-117П. Согласно официальным данным, ЗиЛ-117П был изготовлен в единственном экземпляре в 1973 году по спецзаказу Ленинградского обкома партии. Об этом сообщает журнал Motor.

Впервые объявление о продаже машины было опубликовано в феврале 2021 года, уточняет издание. Тогда машину продавали за 40 млн рублей (530 тыс. долларов).

К осени 2022-го лимузин подорожал до 50 млн рублей (800 тыс. долларов), а сейчас продавец готов уступить автомобильную реликвию за 15,2 млн рублей (200 тыс. долларов).

Индекс П означает «предсерийный». От обычного ЗиЛ-117 модификация П отличается наличием глухой стеклянной перегородки между водителем и задними пассажирами.

До этого новый российский кроссовер Umo оценили в 2,6 млн рублей.

Прежде машина предлагалась только корпоративным покупателям. Частным лицам предложены две фиксированных комплектации: «Про» за 2,6 млн рублей и «Макс» за 2,8 млн рублей с учетом скидки при оформлении кредита по госпрограмме. Без дисконта стоимость составляет 3,5 и 3,7 млн рублей, соответственно.

Ранее россиянам рассказали, как правильно обкатать новый автомобиль.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!