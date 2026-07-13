Россиянин пять лет не может продать единственный в мире ЗИЛ-117П

В Крыму автовладелец за 5 лет не смог продать предсерийный лимузин ЗИЛ-117П

В Крыму продают уникальный ЗИЛ-117П. Согласно официальным данным, ЗиЛ-117П был изготовлен в единственном экземпляре в 1973 году по спецзаказу Ленинградского обкома партии. Об этом сообщает журнал Motor.

Впервые объявление о продаже машины было опубликовано в феврале 2021 года, уточняет издание. Тогда машину продавали за 40 млн рублей (530 тыс. долларов).

К осени 2022-го лимузин подорожал до 50 млн рублей (800 тыс. долларов), а сейчас продавец готов уступить автомобильную реликвию за 15,2 млн рублей (200 тыс. долларов).

Индекс П означает «предсерийный». От обычного ЗиЛ-117 модификация П отличается наличием глухой стеклянной перегородки между водителем и задними пассажирами.

До этого новый российский кроссовер Umo оценили в 2,6 млн рублей.

Прежде машина предлагалась только корпоративным покупателям. Частным лицам предложены две фиксированных комплектации: «Про» за 2,6 млн рублей и «Макс» за 2,8 млн рублей с учетом скидки при оформлении кредита по госпрограмме. Без дисконта стоимость составляет 3,5 и 3,7 млн рублей, соответственно.

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