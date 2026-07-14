Гаишник выстрелил в пьяного водителя КамАЗа

В Санкт-Петербурге сотрудники ДПС выстрелили в водителя в момент задержания. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Сотрудники Госавтоинспекции остановили «КамАЗ» для проверки. За рулем находился пьяный 49-летний мужчина. Также выяснилось, что ранее водитель уже был лишен прав за аналогичное нарушение», – говорится в публикации.

По данным канала, после освидетельствования задержанный попытался скрыться и побежал в сторону лесополосы. При задержании он оказал сопротивление и попытался завладеть табельным оружием полицейского. После предупредительных выстрелов сотрудники применили оружие на законных основаниях. Нарушитель получил ранения ног и был госпитализирован.

До этого под Воронежем легковая машина улетела в кукурузное поле. Авария произошла 12 июля. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, отсутствуют стекла и вывернут капот. По данным канала «Мой и твой Воронеж», в результате произошедшего 36-летний пассажир получил травмы несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадал водитель легковушки: прибывшие медики госпитализировали автомобилиста.

Ранее появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД.