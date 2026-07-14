Жесткое ДТП с грузовиком в Ленобласти: четыре человек госпитализированы

В Ленобласти четыре человека попали в больницу после ДТП с грузовиком

В Тосненском районе Ленинградской области произошла авария с участием грузовика. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Как сообщили в региональном управлении МЧС, авария произошла 14 июля возле деревни Куньголово на дороге 41К-170 — грузовой автомобиль столкнулся с Nissan. Пострадали четыре взрослых человека из легковушки, одного из них спасателям пришлось деблокировать из салона», – говорится в публикации.

По данным канала, после ДТП дорогу перекрывать не стали. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого под Воронежем легковая машина улетела в кукурузное поле. Авария произошла 12 июля. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, отсутствуют стекла и вывернут капот. По данным канала «Мой и твой Воронеж», в результате произошедшего 36-летний пассажир получил травмы несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадал водитель легковушки: прибывшие медики госпитализировали автомобилиста.

Ранее сообщалось, что тело оказалось зажато в Ленобласти после фатального ДТП с участием BMW и людей.