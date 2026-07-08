Тело оказалось зажато: в Ленобласти BMW с людьми разбилось в фатальном ДТП

В Ленобласти BMW с людьми разворотило в фатальной аварии

В Ленинградской области под Кингисеппом произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

«Авария произошла на трассе в Кингисеппском районе. По данным МЧС, машина съехала в кювет, <...> двоих пострадавших госпитализировали. Тело <...> оказалось зажато в салоне, спасателям пришлось его деблокировать», – говорится в публикации.

По данным канала, водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. Предварительно, автомобилист мог пойти на обгон через сплошную, после чего не справился с управлением. Прибывшие спасатели отключили аккумулятор, чтобы не допустить возгорания автомобиля. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

До этого сообщалось о массовом ДТП в Москве, которое значительно затруднило проезд. Авария произошла вечером на 4 километре внешней стороны МКАД. На место прибыли оперативные службы города. В результате ДТП движение по внутренней стороне в сторону съезда 5А было затруднено на 5,5 километра.

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало МКАД.