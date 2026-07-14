Пьяный глава Тбилисского района попал в ДТП на Volkswagen Passat

Пьяный глава Тбилисского района попал в аварию на служебном автомобиле Volkswagen Passat. Об этом сообщает Kub Mash.

«Олег Ляхов устроил ДТП на Volkswagen Passat. Иномарка сильно разбита — ремонт выйдет на сотни тысяч. Предварительно, чиновник спрятал авто в гараже, пересел на другую машину и сейчас продолжает кататься по своим делам», – говорится в публикации.

Олег Ляхов получил должность главы района зимой 2026 года.

До этого под Воронежем легковая машина улетела в кукурузное поле. Авария произошла 12 июля. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у транспорта полностью смят и разбит кузов, отсутствуют стекла и вывернут капот. По данным канала «Мой и твой Воронеж», в результате произошедшего 36-летний пассажир получил травмы несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадал водитель легковушки: прибывшие медики госпитализировали автомобилиста.

Ранее появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД.