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Автомобили

Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане

Четыре человека погибли в ДТП в Мамадышском районе Татарстана
Telegram-канал Прокуратура ТАТАРСТАНА

В Татарстане произошло смертельное ДТП с участием легковушки и трактора. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По информации ведомства, авария произошла 13 июля около 21:30 мск на 3 км автодороги Мамадыш–Кукмор–Ишкеево: водитель автомобиля «Лада Гранта», не выбрав безопасную скорость, столкнулся с впереди идущим трактором с прицепом.

В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия.

В ведомстве добавили, что на место автоаварии выезжал прокурор Мамадышского района Артур Князев. Обстоятельства происшествия выясняются, добавили в прокуратуре.

Накануне в Гусь-Хрустальном муниципальном округе Владимирской области местный житель, управляя автомобилем Lada, выехал на встречную полосу, где столкнулся с 13-летним велосипедистом. Уточняется, что водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. В результате происшествия подросток не выжил.

Ранее в жестком ДТП под Петрозаводском перевернулись три машины.

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