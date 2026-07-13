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В жестком ДТП под Петрозаводском перевернулись три машины

На трассе под Петрозаводском перевернулись три машины
Telegram-канал «Daily Карелия»

Под Петрозаводском на трассе «Кола» опрокинулись три авто: Chevrolet Niva, Lada Largus и Mitsubishi. ДТП произошло вечером 12 июля на 444-м км. Об этом сообщил Telegram-канал «Daily Карелия»

«По словам очевидцев, за рулем «Шевроле Нива» был пожилой водитель, а до аварии автомобиль мотало в разные стороны. На сигнал и моргание фарами он не реагировал, а потом и вовсе выехал на «встречку». Возможно, пожилому мужчине стало плохо», − говорится в публикации.

В результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых двое детей. Все были госпитализированы. На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

До этого в Белгороде произошло ДТП, в результате которого легковой автомобиль перевернулся и перекрыл движение. Очевидцы засняли на видео последствия аварии.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на трассе Волгоград — Астрахань.

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